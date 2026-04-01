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Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im April ein

24.04.26 16:10 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im April eingetrübt, wobei die Inflationserwartungen deutlich stiegen. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 49,8 von 53,3 Ende März. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 48,6 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 47,6. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 48,1 (Vormonat: 51,7, vorläufig: 46,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 52,5 (55,8 bzw. 50,1) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich auf 4,7 von 3,8 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie auf 3,5 von 3,2 Prozent zu. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Webseite: http://www.sca.isr.umich.edu/ Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 10:11 ET (14:11 GMT)