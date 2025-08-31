Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im August ein

DOW JONES--Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im August abgeschwächt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 58,2 von 61,7 Ende Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 58,6 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 58,6.

Der Index für die Erwartungen belief sich auf 55,9 (Vormonat: 57,7, vorläufig: 57,2), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 61,7 (68,0 bzw 60,9) angegeben.

Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat auf 4,8 von 4,5 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren legten sie zu auf 3,5 von 3,4 Prozent.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

