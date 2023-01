Stimmung der Verbraucher im Euroraum hellt sich auf

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen freundlich -- DAX wenig bewegt -- Hedgefonds Elliott investiert offenbar Milliarden in Salesforce -- Tesla-Chef Elon Musk steht vor Gericht -- Spotify, Uniper, Symrise im Fokus

Wolfspeed will wohl Chipfabrik im Saarland bauen. Ford will laut IG Metall in Köln bis zu 3.200 Stellen abbauen. Bundeskartellamt leitet Verfahren gegen PayPal ein. Disneys neuer "Avatar"-Teil spielt Milliardenbetrag ein. WACKER CHEMIE: EBITDA im Gesamtjahr am unteren Ende der Zielspanne. Stahlkocher haben im vergangenen Jahr ihre Produktion gedrosselt.