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Stimmung hellt sich auf

ZEW-Index überrascht positiv: Konjunkturerwartungen steigen im Juni stärker als gedacht

16.06.26 11:12 Uhr
Deutsche Wirtschaft mit Hoffnungsschimmer: ZEW-Index legt im Juni zu | finanzen.net

Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat im Juni viel stärker aufgehellt als erwartet.

Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 10,5 Punkte von minus 10,2 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 8,0 Punkte gerechnet.

Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage gab indessen nach, und zwar auf minus 81,0 Punkte nach minus 77,8 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 77,5 Punkte erwartet.

"Der ZEW-Index kehrt in den positiven Bereich zurück. Die Expertinnen und Experten setzen darauf, dass sich der Iran-Konflikt dem Ende nähert", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Der massive Druck auf die Energiepreise und Inflation dürfte sich abschwächen. Dies käme der energieintensiven Industrie und den privaten Haushalten zugute, was die Binnennachfrage stärken würde."

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verbesserten sich im Juni ebenfalls. Der entsprechende Indikator stieg um 18,6 Punkte gegenüber dem Vormonat auf plus 9,5 Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum sank hingegen um 2,0 auf minus 43,4 Zähler.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: ZEW