Stimmung in Chinas Industrie kühlt sich im März deutlich ab

PEKING (dpa-AFX) - Ein wichtiger Stimmungsindikator für die chinesische Industrie ist im März überraschend deutlich gefallen. Der am Montag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" sank von 51,6 Punkten im Februar auf 50,0 Punkte im März. Volkswirte hatten dagegen mit einem Stand von 51,4 Zählern gerechnet und damit nur mit einer geringfügigen Abschwächung. Der Caixin-Index misst die Stimmung der Einkaufsmanager in eher kleineren und privaten Industrieunternehmen des Landes.

Zuletzt haben die meisten chinesischen Konjunkturdaten eher auf eine Erholung der Wirtschaft hin gedeutet nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen. Allerdings zeigte sich bei der Stimmung in den großen und staatlichen Industriekonzernen ebenso jüngst eine Delle. Bei diesen Industrieunternehmen ging der von der Regierung ermittelte Indikator im März von 52,6 Zählern auf 51,9 Punkte zurück, wie vergangenen Freitag bekannt wurde. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet.

Werte über 50 Punkten signalisieren eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Eintrübung. Die chinesische Wirtschaft wurde im vergangenen Jahr durch die strengen Corona-Regeln der Regierung stark belastet. In einer abrupten Kehrtwende gab die Führung Anfang Dezember ihre Null-Corona-Politik auf. In der Folge stieg der PMI im Januar und Februar deutlich an. Der Rückgang im März wird als Zeichen dafür gewertet, dass sich Teile der Wirtschaft nur langsam erholen.

