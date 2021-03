Stimmung in der Autoindustrie besser - Produktion soll steigen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Autobauer blicken optimistischer in die Zukunft und wollen die Produktion hochfahren. Der Index für die Geschäftserwartungen an die kommenden Monate stieg von 15,1 auf 37 Punkte, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Die aktuelle Lage bewerteten die Manager in der Konjunkturumfrage mit minus 2,3 Punkten nur noch leicht negativ. "Im Moment herrscht noch Winter bei den Autobauern. Aber sie freuen sich auf den Frühling", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Besonders stark stieg der Indikator für die Produktionspläne: von 0,5 im Januar auf 35,3 im Februar. "Der Blick ins Ausland macht die Branche gerade glücklich", sagte Wohlrabe. Die Autobauer rechneten mit einer Zunahme des Exportgeschäfts. Dennoch soll die Zahl der Beschäftigten in der Branche weiter sinken./ruc/DP/eas