Stimmung unter Chinas Dienstleistern überraschend stark gestiegen

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen in der Privatwirtschaft im Juli unerwartet stark aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager in dem Sektor stieg auf 54,9 Punkte, nach 50,3 Zählern im Juni, wie das Magazin am Mittwoch mitteilte. Analysten wurden von der Stärke der Stimmungsaufhellung überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen leichten Zuwachs auf 50,5 Punkte erwartet.

Der Indexwert liegt damit wieder deutlicher über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke deuten auf eine Wachstum der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Der Indexwert von "Caixin" basiert auf einer Umfrage unter eher kleineren und privaten Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistungen. Ein am vergangenen Samstag veröffentlichter staatlicher Indexwert, der eher die Stimmung von Einkaufsmanagern in größeren und staatlichen Firmen abbildet, war hingegen etwas schwächer ausgefallen. Hier war ein Rückgang auf 53,3 Punkte gemeldet worden, nach 53,5 Zählern im Juni.

Überraschend schwach waren zuletzt auch entsprechende Stimmungsdaten aus der chinesischen Industrie ausgefallen. Hier belastet unter anderem die Corona-Ausbreitung in Teilen des Landes. Umfangreiche Lockdowns könnten auf der Produktion lasten./jkr/mis