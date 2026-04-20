DAX24.567 +0,6%Est506.007 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8100 +1,1%Nas24.404 -0,3%Bitcoin64.866 +0,7%Euro1,1758 -0,3%Öl94,91 +1,2%Gold4.786 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt über 25.000-Punkte -- Asiens Börsen letztlich grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
Warten auf den Durchbruch im Nahost-Konflikt: Diplomatische Signale stützen den DAX Warten auf den Durchbruch im Nahost-Konflikt: Diplomatische Signale stützen den DAX
Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten Aktien im Fokus: OpenAI wendet sich Amazon zu: Partnerschaft mit Microsoft könnte unter Druck geraten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stimmungs-Einbruch

ZEW-Konjunkturerwartungen sinken im April stärker als erwartet

21.04.26 11:40 Uhr
ZEW-Index im freien Fall: Iran-Krieg stürzt Konjunkturhoffnungen im April ins Bodenlose | finanzen.net

Die vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland ermittelten Konjunkturerwartungen sind im April unerwartet deutlich gefallen.

Wie das ZEW mitteilte, sank der Index der Konjunkturerwartungen auf minus 17,2 (März: minus 0,5) Punkte. Das war der niedrigste Stand seit Dezember 2022. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf minus 5,0 Punkte prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung verschlechterte sich auf minus 73,7 (minus 62,9) Punkte. Die Prognose hatte auf minus 70,9 gelautet.

"Die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs für die deutsche Konjunktur gehen weit über den Anstieg der Preise hinaus: Die Sorge vor einer längerfristigen Verknappung des Energieangebots hemmt Investitionen und schwächt die Wirkung staatlicher Impulse", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Zahlen.

Die Konjunkturerwartung für den Euroraum sanken auf minus 20,4 (minus 8,5) Punkte, während die Lagebeurteilung auf minus 43,0 (minus 29,9) Punkte zurückging.

DJG/hab/brb

DOW JONES

Bildquellen: ZEW