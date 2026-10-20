DAX 25.104 -0,9%ESt50 6.083 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,80 +0,4%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.668 -0,5%Euro 1,1211 -0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Stimmungsindikator

ZEW-Index sinkt im Oktober

ZEW-Index sinkt im Oktober

Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Oktober eingetrübt.

Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf plus 28,1 Punkte von plus 34,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf plus 29,9 Punkte gerechnet.

Werbung

Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage legte hingegen zu, und zwar auf minus 35,9 Punkte nach minus 47,1 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf minus 45,0 Punkte erwartet.

"Die deutsche Wirtschaft kommt langsam aus der Stagnation heraus, doch der Aufschwung trägt sich nicht selbst", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Privater Konsum und private Investitionen bleiben schwach, weil hohe Energiepreise die Realeinkommen drücken, die Produktionskosten erhöhen und die Inflation länger auf einem höheren Niveau halten."

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verschlechterten sich im Oktober. Der entsprechende Indikator sank um 7,3 Punkte gegenüber dem Vormonat auf plus 18,5 Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum sank um 0,9 Punkte auf minus 14,8 Zähler.

DOW JONES

Bildquellen: ZEW

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.