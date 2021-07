Stimmungsumfrage: Die Bullen werfen das Handtuch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die jüngsten Sentimentumfragen zeigen, dass sich die Optimisten unter den Privatanlegern massiv zurückziehen. Sowohl in den USA wie auch in Deutschland leerte sich das Lager der Bullen um rund ein Fünftel. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey verringerte sich das Bullenlager deutlich auf 40,2 Prozent nach 48,6 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 24,5 (22,2) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 35,5 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 29,2 Prozent in der Vorwoche.

Während an der Wall Street nun viele Investoren von der Seitenlinie zuschauen, wechselte hierzulande die Hälfte der ehemaligen Optimisten ins neutrale Lager. Die andere Hälfte zeigt sich etwas risikofreudiger und hat ihre bisher bullishen Positionen um 180 Grad auf bearish gedreht. Eine bemerkenswerte Entwicklung insofern, als sich der DAX gegenüber der Erhebung vom vergangenen Mittwoch im Punktvergleich nicht bewegt hat.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, reduzierte sich der Bullenanteil der Privatanleger um deutliche 7 Punkte auf 32 Prozent. Das Lager der Bären stieg um 4 Prozentpunkte auf 36 Prozent, während das neutrale Lager um 3 Prozentpunkte auf nun 32 Prozent zulegte.

July 08, 2021 04:54 ET (08:54 GMT)