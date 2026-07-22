Infineon-Aktie sackt ab: Chipkonzern leiden unter enttäuschenden Zahlen von STMicro und TI
Die vorgelegten Zahlen zweier Schwergewichte der Halbleiterbranche drücken aufs Sentiment - und ziehen den Münchener Chipkonzern Infineon nach unten.
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Ein Kursrutsch im vorbörslichen Handel bei den Aktien des Halbleiterkonzerns STMicroelectronics hat am Donnerstag auch die Papiere des deutschen Wettbewerbers Infineon in Mitleidenschaft gezogen. Sie notierten auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent unter dem XETRA-Schluss vom Mittwoch.
STMicro enttäuschte den Markt mit seiner Prognose für den Umsatz im dritten Geschäftsquartal. Das Unternehmen stellte zwar in Aussicht, dass sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal beschleunigen dürfte, da mehr Aufträge für seine Chips für Satelliten und Rechenzentren eingehen würden. Dennoch sackten die Anteilsscheine auf Tradegate um acht Prozent ab.
Auf die Stimmung in der Branche drückte auch das Minus bei den Aktien des US-Halbleiterkonzerns Texas Instruments im außerbörslichen Handel. Das US-Unternehmen konnte mit seiner Prognoseanhebung die Anleger nicht begeistern.
/la/zb
FRANKFURT/AMSTERDAM/NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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|02.07.26
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