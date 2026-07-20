Erholung im Chip-Sektor: Infineon führt den DAX an - auch Aktien von AIXTRON, SUSS MicroTec & Co. fester
Die Erholungswelle asiatischer Chipwerte schwappt auf die deutschen Halbleitertitel über. Der Münchener Chipkonzern Infineon führt dabei den deutschen Leitindex an.
Werte in diesem Artikel
- Chipwerte in Asien erholen sich deutlich nach dem jüngsten Ausverkauf
- Die Erholung überträgt sich am Dienstag auch auf europäische Technologiewerte
- Infineon-Aktie führt DAX an
Die Infineon-Aktie zählt am Dienstag zu den gefragtesten Werten im DAX, nachdem sich die Chipbörsen in Asien von ihrem jüngsten Ausverkauf erholt haben.
Auslöser der Kehrtwende in Fernost sind sinkende Ölpreise und neue Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt, die besonders dem Halbleitersektor Auftrieb geben. Die freundliche Stimmung greift über Ländergrenzen hinweg auch auf den europäischen Technologiesektor über, wo der Münchener Chipkonzern zu den Hauptprofiteuren zählt.
Erholung in Asien setzt Kettenreaktion in Gang
Nach mehreren schwächeren Handelstagen drehten die Börsen in Tokio und Seoul deutlich ins Plus. Angeführt wurde die Bewegung vom KOSPI, der einen Teil seines jüngsten Rückschlags wieder wettmachte. Die beiden Speicherchip-Schwergewichte Samsung und SK hynix gehörten zu den Gewinnern und zogen den Gesamtmarkt mit nach oben. Ausländische Investoren, die zuletzt noch verkauft hatten, kehrten als Käufer zurück, nachdem der kurzfristige Ausverkauf beiden Chipriesen wieder Raum für Schnäppchenjäger geboten hatte. Für die Märkte insgesamt ist das ein Signal, dass die Nervosität rund um die Bewertungen im Chipsektor zumindest vorübergehend nachlässt.
Warum die Infineon-Aktie vom Trend besonders profitiert
Für Infineon ist der Rückenwind aus Asien mehr als nur Stimmung. Der Münchener Konzern beliefert mit Leistungshalbleitern, Sensorik und Energieelektronik viele der gleichen Endmärkte wie die asiatischen Speicherchip-Hersteller - darunter Rechenzentren, Elektromobilität und Industrieautomation. Bereits Ende Juni hatte die britische Investmentbank Barclays auf die sich verbreiternde Erholung im Halbleitermarkt hingewiesen und Infineon als eine der Möglichkeiten genannt, mittel- bis langfristig vom anhaltenden KI-Boom und der Erholung in Industrie und Automobilsektor zu profitieren. Die aktuelle Bewegung bestätigt dieses Bild: Hellt sich die Stimmung für Chipwerte in einer Weltregion auf, zieht das häufig den gesamten Sektor mit, unabhängig vom jeweiligen Heimatmarkt.
Ölpreis und Zinssignale als zusätzliche Stütze
Zusätzlichen Rückenwind erhält die Erholung von der Entwicklung am Ölmarkt. Nachdem die Sorge vor einer Ausweitung des Nahost-Konflikts zuletzt für steigende Notierungen gesorgt hatte, geben die Preise für Rohöl der Sorte Brent wieder nach, da sich Anzeichen für eine mögliche Entspannung in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran verdichten. Ein niedrigerer Ölpreis dämpft die Inflationssorgen und nimmt Druck von der Diskussion um weitere Zinsschritte, wovon insbesondere zinssensible Technologie- und Wachstumswerte wie Infineon profitieren.
Deutsche Halbleiter-Titel im Aufwind
Zeitweise führt die Infineon-Aktie den DAX am Dienstag mit einem Plus von 2,22 Prozent auf 65,42 Euro an. Neben der Aktie der Münchener springen auch Papiere aus der zweiten und dritten Reihe an. Die üblichen Verdächtigen wie AIXTRON und SUSS MicroTec ziehen stellenweise um 1,61 Prozent auf 39,82 Euro bzw. 1,82 Prozent auf 78,30 Euro an - und gehören damit zu den stärkeren Werten im MDAX. Ebenso stark zeigen sich auch die Aktien von Elmos Semiconductor, die mit plus 2,50 Prozent auf 155,80 Euro zwischenzeitlich den MDAX anführen. Zu den weiteren Profiteuren der aktuellen Gemengelage gehören die Papiere von JENOPTIK, LPKF Laser und PVA TePla.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, SUSS MicroTec SE
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