Stingray Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Stingray Group hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 171,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stingray Group 113,3 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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