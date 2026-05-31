DAX25.240 +1,0%Est506.086 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -4,1%Nas27.087 +0,4%Bitcoin59.576 -2,8%Euro1,1645 +0,1%Öl93,39 -2,0%Gold4.526 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Abivax, Bayer, Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger
Fluence Energy – Der Batteriespeicher-Spezialist springt ins NVIDIA-Ökosystem und avanciert zum Energie-Infrastrukturpartner der KI-Fabrik-Ära! Fluence Energy – Der Batteriespeicher-Spezialist springt ins NVIDIA-Ökosystem und avanciert zum Energie-Infrastrukturpartner der KI-Fabrik-Ära!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicro verdoppelt seine Umsatzprognosen für Rechenzentren wegen KI-Boom

02.06.26 09:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STMicroelectronics N.V.
64,74 EUR 5,24 EUR 8,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GENF (dpa-AFX) - Der anhaltende KI-Boom beflügelt auch den Chipkonzern STMicroelectronics. Das Management verdoppelt deshalb laut einer Mitteilung vom Dienstag seine Prognose für den Umsatz mit Rechenzentren in diesem Jahr nahezu und rechnet nunmehr mit Erlösen von rund einer Milliarde US-Dollar (ca 860 Mio Euro). Zuvor hatte der Halbleiterhersteller für dieses Geschäft noch einen Betrag von "deutlich über 500 Millionen US-Dollar" in Aussicht gestellt.

Im Jahr 2027 könnten sich die Einnahmen im Geschäft mit Rechenzentren sogar noch einmal auf 2 Milliarden verdoppeln, falls das Nachfragewachstum anhalte, wie das französisch-italienische Unternehmen weiter erklärte. Hier hatten zuvor entsprechend "über 1 Milliarde Dollar" im Plan gestanden. Die Aktien zogen nach den Nachrichten auf ein Hoch seit 2000 an - zuvor hatten sie sich seit dem Jahreswechsel bereits um fast 190 Prozent verteuert.

Im Februar hatte STMicroelectronics mitgeteilt, dass der Konzern Halbleiter an Amazon.coms Cloud-Sparte AWS liefern werde, darunter Chips für Konnektivität und Energiemanagement. STMIcro-Chef Jean-Marc Chery hat den Chipproduzenten, der unter anderem Tesla und Apple beliefert, darauf ausgerichtet, über die Bereiche Unterhaltungselektronik und Automobil hinaus in wachstumsstärkere Felder wie Rechenzentren zu expandieren. Bereits zum vergangenen Quartalsbericht im April hatte Chery dieses Jahr als einen "bedeutenden Durchbruch" beim Umsatz mit den für das Training und den Einsatz von KI genutzten Rechenzentren bezeichnet./tav/stk

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

DatumRatingAnalyst
10:06STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
27.04.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:06STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026STMicroelectronics BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026STMicroelectronics BuyUBS AG
27.04.2026STMicroelectronics BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.04.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.04.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.04.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026STMicroelectronics NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2026STMicroelectronics NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
23.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
01.04.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
08.01.2026STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital
12.12.2025STMicroelectronics UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STMicroelectronics N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen