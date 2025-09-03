DAX23.676 +0,3%ESt505.320 -0,1%Top 10 Crypto15,63 -0,8%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.192 -0,7%Euro1,1644 -0,2%Öl66,92 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

04.09.25 11:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
197,32 EUR 1,44 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ANKARA (dpa-AFX) - Onlinedienste wie die Google (Alphabet C (ex Google))-Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.

Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.

Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet./apo/DP/stk

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
25.04.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
mehr Analysen