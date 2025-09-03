Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen
Werte in diesem Artikel
ANKARA (dpa-AFX) - Onlinedienste wie die Google (Alphabet C (ex Google))-Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.
Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.
Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet./apo/DP/stk
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|21.05.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|05.02.2025
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|23.12.2024
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2024
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.2025
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.2024
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|29.05.2019
|Alphabet C (ex Google) Hold
|Pivotal Research Group
|26.10.2018
|Alphabet C (ex Google) Hold
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen