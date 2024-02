Stoltenberg: Gibt keine Pläne für Nato-Kampftruppen in der Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist kein Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine geplant. "Die Nato-Verbündeten unterstützen die Ukraine in noch nie dagewesener Weise", sagte er der Nachrichtenagentur AP. "Aber es gibt keine Pläne für Nato-Kampftruppen vor Ort in der Ukraine." Ein Sprecher der Nato bestätigte Stoltenbergs Äußerung am Dienstag auf Anfrage der dpa.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend nach einem Treffen von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zur Unterstützung der Ukraine den Einsatz von Bodentruppen nicht ausgeschlossen. "Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden", sagte er. "Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden." Bundeskanzler Olaf Scholz schloss ein solches Vorgehen am Dienstag jedoch kategorisch aus./svv/DP/jha