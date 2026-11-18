StoneBridge Acquisition II A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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StoneBridge Acquisition II A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 USD je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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