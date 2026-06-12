STORAGE-OH: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

STORAGE-OH hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -46,25 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STORAGE-OH ein EPS von -16,760 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 546,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 630,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net