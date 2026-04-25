Storagevault Canada gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Storagevault Canada hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Storagevault Canada -0,060 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Storagevault Canada in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 65,8 Millionen USD im Vergleich zu 60,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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