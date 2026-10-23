Storagevault Canada verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Storagevault Canada hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Storagevault Canada im vergangenen Quartal 67,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Storagevault Canada 64,3 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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