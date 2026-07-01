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Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen

02.07.26 20:10 Uhr
Rheinmetall-Aktie gibt nur zeitweise ab: Fregatten-Absage wirkt sich auf Nomination aus | finanzen.net

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Nominationsziel dürfte nicht erreicht werden.

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Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der DAX-Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Trotz der starken Auftragsdynamik in allen anderen Segmenten werde das Gesamtvolumen der Nomination im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Euro-Milliarden-Niveau erreichen. Das Trading Update für das zweite Quartal mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 60 Prozent werde unterdessen getroffen. Die Aktie gab auf Tradegate zum Xetra-Schluss zunächst um 2,7 Prozent nach, legt nun jedoch 2,94 Prozent auf 1.086,60 Euro zu.

Rheinmetall prüfe, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose habe. Näheres soll zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August mitgeteilt werden. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern.

/jha/he

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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