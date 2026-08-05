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Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Wie erwartet - Umsatzprognose nach Stopp von Fregattenprojekt gesenkt

Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Wie erwartet - Umsatzprognose nach Stopp von Fregattenprojekt gesenkt

Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekt hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt.

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Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro im Vergleich zu den 2025 erzielten 9,94 Milliarden, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne je 300 Millionen weniger als zuvor. Die operative Ergebnismarge soll weiterhin rund 19 Prozent erreichen.

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Bereits Anfang Juli hatte Rheinmetall mitgeteilt, dass wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen zu erwarten seien. So könne der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen weniger betragen. Das Ministerium hatte nach jahrelangen Verzögerungen und Kostenexplosionen das Fregattenprojekt F126 gecancelt und sich stattdessen für eine kleinere Variante des Konkurrenten TKMS entschieden.

Die bereits Ende Juli vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigte Deutschlands größter Rüstungskonzern. Sie hatten einen deutlichen Gewinnsprung gezeigt.

Im XETRA-Handel notierte die Rheinmetall-Aktie zunächst im Minus, kann mittlerweile jedoch 0,25 Prozent auf 1.203,60 Euro gewinnen.

/mis/jha/

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:51 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:41 Rheinmetall Buy UBS AG
29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.