DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +0,2%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.707 -0,2%Euro1,1462 +0,3%Öl72,28 +1,0%Gold4.173 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX vor weiterer Rekordjagd -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg --RENK wohl mit Übernahme -- Infineon, SK hynix, Lufthansa, KION im Fokus
Top News
Der größte Klimaschutz-ETF folgt strikt dem 1,5-Grad-Ziel und erzielte trotzdem in zwei von drei Jahren über 20 Prozent Rendite Der größte Klimaschutz-ETF folgt strikt dem 1,5-Grad-Ziel und erzielte trotzdem in zwei von drei Jahren über 20 Prozent Rendite
Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkstabil: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkstabil: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stornierung

Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkstabil: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen

03.07.26 08:40 Uhr
Rheinmetall-Aktie hält sich stabilFregatten-Absage wirkt sich auf Nomination aus | finanzen.net

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bewertet derzeit die Auswirkungen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126. Das erwartete Nominationsziel dürfte nicht erreicht werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.115,40 EUR 12,00 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das erwartete Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination werde nicht erreicht, teilte der DAX-Konzern am Donnerstagabend in Düsseldorf mit. Trotz der starken Auftragsdynamik in allen anderen Segmenten werde das Gesamtvolumen der Nomination im zweiten Quartal ein niedriges zweistelliges Euro-Milliarden-Niveau erreichen. Das Trading Update für das zweite Quartal mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 60 Prozent werde unterdessen getroffen.

Die Rheinmetall-Aktie notierte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt stabil, nachdem sie sich in der laufenden Woche bereits um 18 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt hatte.

Rheinmetall prüfe, ob das Programm weitere Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose habe. Näheres soll zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August mitgeteilt werden. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen. Der geplante Beitrag zur mittelfristigen Prognose für 2030 lag den Angaben zufolge unter drei Prozent. Rheinmetall setze alles daran, diesen Effekt durch weitere Auftragsabschlüsse in der Zukunft abzufedern.

Barclays senkt Ziel für Rheinmetall auf 2.000 Euro - 'Overweight'

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.035 auf 2.000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Anleger sollten das große Bild nicht aus den Augen verlieren, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag. Er ist vorsichtig optimistisch für die Ergebnisse des zweiten Quartals und rechnet mit einem Wachstum um 59 Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro. Bei anziehendem Muntionsabsatz, einer inspirierenden Telefonkonferenz und einer Unterschrift unter den Boxer-Deal könnten die Papiere der Düsseldorfer wieder in Gang kommen. Das jüngst gescheiterte Fregatten-Geschäft dürfte sich beim Auftragseingang bemerkbar machen, ansonsten erwartet Osorio die Jahresziele aber unverändert.

DÜSSELDORF dpa-AFX und dpa-AFX Broker

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:16Rheinmetall OverweightBarclays Capital
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16Rheinmetall OverweightBarclays Capital
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen