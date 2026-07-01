Rheinmetall-Aktie verliert: Absage von Fregatte F126 dürfte Einbußen nach sich ziehen

KI-Nachrichtenüberblick

• Das Ziel von 20 Milliarden Euro Nomination im zweiten Quartal wird voraussichtlich nicht erreicht, das Volumen liegt im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich.

• Trotz starker Auftragsdynamik in anderen Segmenten wird das Umsatzwachstum im Trading auf über 60 Prozent geschätzt, die Aktie reagierte leicht negativ.