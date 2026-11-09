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STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

STOXX 50 aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Am Montagabend zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
205.15 EUR 9.59 EUR 4.90 %
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ASML NV
1,360.00 EUR 76.40 EUR 5.95 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
53.64 EUR -1.42 EUR -2.58 %
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BP plc (British Petrol)
6.67 EUR -0.01 EUR -0.10 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.33 EUR 0.13 EUR 2.13 %
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London Stock Exchange (LSE)
112.10 EUR -1.90 EUR -1.67 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
565.60 EUR -4.20 EUR -0.74 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
36.30 EUR 0.46 EUR 1.28 %
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Rheinmetall AG
846.00 EUR 31.00 EUR 3.80 %
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Rolls-Royce Plc
15.46 EUR 0.30 EUR 2.01 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.78 EUR 0.20 EUR 0.44 %
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Siemens AG
272.00 EUR 9.85 EUR 3.76 %
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Siemens Energy AG
123.98 EUR 7.22 EUR 6.18 %
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UniCredit S.p.A.
81.92 EUR 4.92 EUR 6.39 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,448.84 EUR 78.37 EUR 1.46 %
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Am Montag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 1,45 Prozent stärker bei 5.448,28 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 5.370,72 Punkte an der Kurstafel, nach 5.370,47 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.363,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.450,94 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.305,21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 5.527,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4.707,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,91 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 5,87 Prozent auf 81,52 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rolls-Royce (+ 4,71 Prozent auf 13,21 GBP) und Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil BAT (-1,97 Prozent auf 44,77 GBP), RELX (-1,39 Prozent auf 29,74 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,87 Prozent auf 93,80 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,58 Prozent auf 37,01 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 566,00 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29.639.167 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Mit 7,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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