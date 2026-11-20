STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 1,27 Prozent tiefer bei 5.221,64 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,609 Prozent leichter bei 5.256,50 Punkten, nach 5.288,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.256,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.196,89 Zählern.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 5,51 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.347,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5.460,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.732,23 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,34 Prozent nach oben. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Unilever (+ 1,67 Prozent auf 48,64 GBP), Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 85,73 CHF), BAT (+ 1,31 Prozent auf 44,04 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 26,29 EUR) und AstraZeneca (+ 0,95 Prozent auf 134,30 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-98,99 Prozent auf 0,19 GBP), Siemens Energy (-5,15 Prozent auf 120,18 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,84 Prozent auf 65,60 CHF), Siemens (-3,30 Prozent auf 258,10 EUR) und UBS (-2,84 Prozent auf 37,32 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 5.674.005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 485,935 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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