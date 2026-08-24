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STOXX 50-Performance im Blick

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.10 EUR 1.34 EUR 1.60 %
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Airbus SE
205.80 EUR 2.85 EUR 1.40 %
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ASML NV
1,510.00 EUR 17.40 EUR 1.17 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.58 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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BP plc (British Petrol)
6.23 EUR -0.01 EUR -0.16 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.88 EUR 0.07 EUR 0.97 %
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London Stock Exchange (LSE)
101.75 EUR 1.40 EUR 1.40 %
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Nestlé SA (Nestle)
85.34 EUR -0.25 EUR -0.29 %
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Prosus N.V.
37.44 EUR 0.10 EUR 0.27 %
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Richemont
199.50 EUR -0.80 EUR -0.40 %
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Rolls-Royce Plc
17.85 EUR 0.32 EUR 1.81 %
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Siemens AG
285.85 EUR 5.45 EUR 1.94 %
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Siemens Energy AG
151.98 EUR 2.78 EUR 1.86 %
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Unilever PLC
55.25 EUR -0.56 EUR -1.00 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,506.34 EUR 25.45 EUR 0.46 %
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Am Dienstag tendiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,43 Prozent fester bei 5.504,68 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,297 Prozent stärker bei 5.497,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.480,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5.488,67 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.509,28 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der STOXX 50 bei 5.429,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der STOXX 50 5.255,54 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Stand von 4.605,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,04 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,76 Prozent auf 152,84 EUR), Rolls-Royce (+ 2,33 Prozent auf 15,35 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,25 Prozent auf 79,94 CHF), Siemens (+ 2,25 Prozent auf 286,90 EUR) und Airbus SE (+ 1,53 Prozent auf 205,95 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil London Stock Exchange (LSE) (-1,38 Prozent auf 87,18 GBP), Richemont (-1,28 Prozent auf 185,80 CHF), Unilever (-1,23 Prozent auf 47,24 GBP), BAT (-0,98 Prozent auf 41,53 GBP) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 79,75 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 7.156.122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 580,439 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,29 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
21.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
20.08.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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