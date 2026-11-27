Kursentwicklung

Der STOXX 50 bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,97 Prozent fester bei 5.329,06 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,232 Prozent auf 5.290,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5.277,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.329,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.290,18 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,50 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 27.10.2026, mit 5.371,41 Punkten bewertet. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 5.441,59 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.788,10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,50 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 5,17 Prozent auf 805,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,52 Prozent auf 121,12 EUR), Rio Tinto (+ 3,35 Prozent auf 58,19 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,30 Prozent auf 66,74 CHF) und Barclays (+ 1,91 Prozent auf 4,09 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Unilever (-0,85 Prozent auf 50,19 GBP), Nestlé (-0,76 Prozent auf 86,98 CHF), RELX (-0,52 Prozent auf 30,87 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 586,80 EUR) und SAP SE (-0,36 Prozent auf 193,44 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 553.105 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 436,139 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion Finanzen.net