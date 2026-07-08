STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit Kursplus
Der STOXX 50 bewegt sich am vierten Tag der Woche kaum.
Werte in diesem Artikel
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 5.351,54 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,348 Prozent auf 5.368,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5.349,52 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.340,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5.385,16 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gab der STOXX 50 bereits um 2,19 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.156,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.095,83 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Wert von 4.548,88 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,96 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,62 Prozent auf 84,52 CHF), Siemens Energy (+ 2,17 Prozent auf 155,20 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,85 EUR), UniCredit (+ 1,91 Prozent auf 81,58 EUR) und Rio Tinto (+ 1,91 Prozent auf 66,14 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-9,82 Prozent auf 128,42 GBP), Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 1.017,60 EUR), BAT (-2,26 Prozent auf 45,07 GBP), Unilever (-1,70 Prozent auf 45,61 GBP) und BP (-1,60 Prozent auf 4,83 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5.166.118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 581,904 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,22 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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