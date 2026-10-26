STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags stärker

Index im Fokus

26.10.26 12:25 Uhr

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag gewinnt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,20 Prozent auf 5.331,13 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,156 Prozent leichter bei 5.312,19 Punkten in den Handel, nach 5.320,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.312,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.337,96 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.353,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.429,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der STOXX 50 4.783,74 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,54 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,60 Prozent auf 121,76 EUR), Rolls-Royce (+ 2,37 Prozent auf 11,92 GBP), Barclays (+ 1,97 Prozent auf 4,15 GBP) und Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1.034,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-2,16 Prozent auf 6,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,64 Prozent auf 39,67 GBP), Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 25,09 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,90 Prozent auf 94,24 GBP) und Nestlé (-0,59 Prozent auf 83,21 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5.270.807 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 542,360 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net