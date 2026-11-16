STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags stärker

Index im Fokus

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag gewinnt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,10 Prozent auf 5.528,33 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,060 Prozent fester bei 5.525,93 Punkten in den Handel, nach 5.522,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.521,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.534,02 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.504,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der STOXX 50 4.806,29 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,52 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,67 Prozent auf 793,60 EUR), Richemont (+ 2,77 Prozent auf 174,15 CHF), Rolls-Royce (+ 1,16 Prozent auf 13,66 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 26,89 EUR) und Novartis (+ 1,01 Prozent auf 135,42 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-2,54 Prozent auf 272,30 EUR), Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 62,25 GBP), UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,00 EUR), Enel (-0,79 Prozent auf 9,88 EUR) und Siemens Energy (-0,47 Prozent auf 130,66 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3.755.166 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net