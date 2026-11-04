STOXX 50 aktuell: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen

STOXX-Handel im Fokus

04.11.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:39 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,69 Prozent auf 5.451,52 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,171 Prozent auf 5.370,14 Punkte an der Kurstafel, nach 5.360,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.370,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.456,87 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.298,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.505,78 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 4.763,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,97 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 4,91 Prozent auf 6,32 EUR), HSBC (+ 4,71 Prozent auf 13,17 GBP), Barclays (+ 4,53 Prozent auf 4,39 GBP), UniCredit (+ 4,40 Prozent auf 78,61 EUR) und Richemont (+ 3,91 Prozent auf 172,55 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-4,58 Prozent auf 123,84 EUR), BP (-1,71 Prozent auf 5,79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,38 Prozent auf 71,50 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,98 Prozent auf 38,26 GBP) und Rheinmetall (+ 0,38 Prozent auf 1.008,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 12.574.150 Aktien gehandelt. Mit 542,669 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie weist mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net