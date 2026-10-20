STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

STOXX 50-Performance

20.10.26 17:57 Uhr

So performte der STOXX 50 zum Handelsende.

Schlussendlich bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 5.349,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,288 Prozent tiefer bei 5.345,29 Punkten in den Handel, nach 5.360,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5.364,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.319,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.308,86 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.370,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4.792,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,92 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 2,58 Prozent auf 389,90 CHF), Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,20 EUR), Novartis (+ 1,85 Prozent auf 126,50 CHF), Novo Nordisk (+ 1,83 Prozent auf 261,20 DKK) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,11 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,01 Prozent auf 70,96 CHF), Rio Tinto (-2,53 Prozent auf 65,45 GBP), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR) und Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 34.782.867 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 569,339 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net