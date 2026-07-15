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STOXX 50 im Fokus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Plus

Wenig Veränderung war am Donnerstag in Europa zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.72 EUR -8.24 EUR -8.86 %
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ASML NV
1,585.40 EUR 51.00 EUR 3.32 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
51.22 EUR 0.10 EUR 0.20 %
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BP plc (British Petrol)
6.00 EUR -0.04 EUR -0.71 %
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Enel S.p.A.
10.03 EUR -0.14 EUR -1.42 %
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GSK PLC Registered Shs
22.96 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.38 EUR 0.04 EUR 0.65 %
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Novo Nordisk
45.00 EUR 1.12 EUR 2.54 %
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Prosus N.V.
39.86 EUR -1.50 EUR -3.63 %
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Rio Tinto plc
79.64 EUR -1.74 EUR -2.14 %
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Siemens Energy AG
147.50 EUR -5.54 EUR -3.62 %
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TotalEnergies
69.60 EUR -1.00 EUR -1.42 %
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UBS
46.91 EUR -0.91 EUR -1.90 %
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Unilever PLC
54.83 EUR 1.04 EUR 1.93 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,408.04 EUR 22.35 EUR 0.41 %
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Zum Handelsschluss bewegte sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent höher bei 5.396,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 5.390,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5.385,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5.399,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.340,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,817 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.320,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.095,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.473,05 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,86 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.489,89 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BAT (+ 3,30 Prozent auf 45,35 GBP), GSK (+ 2,06 Prozent auf 19,56 GBP), Novo Nordisk (+ 1,59 Prozent auf 335,80 DKK), Unilever (+ 1,58 Prozent auf 46,31 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 613,40 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,91 Prozent auf 78,26 CHF), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), UBS (-2,08 Prozent auf 43,36 CHF), Rio Tinto (-1,83 Prozent auf 67,41 GBP) und Enel (-1,82 Prozent auf 9,99 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.508.739 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 599,633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.