STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste

Index-Performance

02.11.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 gibt sich am Nachmittag schwächer.

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,24 Prozent leichter bei 5.379,45 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 5.384,29 Punkten, nach 5.392,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.365,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.392,75 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der STOXX 50 5.298,36 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.454,39 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.754,45 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,52 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 2,31 Prozent auf 12,68 GBP), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR), Siemens Energy (+ 1,99 Prozent auf 129,44 EUR), Airbus SE (+ 1,73 Prozent auf 195,76 EUR) und Siemens (+ 1,26 Prozent auf 269,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil BP (-3,54 Prozent auf 6,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,51 Prozent auf 39,35 GBP), Deutsche Telekom (-1,99 Prozent auf 25,57 EUR), Roche (-1,88 Prozent auf 395,80 CHF) und Novartis (-1,49 Prozent auf 131,78 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11.265.772 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 544,519 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net