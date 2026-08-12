STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Index-Performance im Fokus

13.08.26 17:57 Uhr

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Europa zu beobachten.

Am Donnerstag ging der STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5.525,11 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 5.525,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5.527,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.524,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.542,35 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,050 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.370,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.082,32 Punkten auf. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 4.521,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 2,75 Prozent auf 42,64 GBP), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Unilever (+ 1,27 Prozent auf 46,29 GBP), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 195,60 CHF) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-4,77 Prozent auf 71,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,24 Prozent auf 85,56 GBP), RELX (-1,97 Prozent auf 24,91 GBP), BP (-1,56 Prozent auf 5,22 GBP) und Rolls-Royce (-1,36 Prozent auf 15,25 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 21.931.432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 598,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,48 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net