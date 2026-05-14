STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter

Index-Performance im Blick

Am Freitagabend zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Freitag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 1,66 Prozent leichter bei 5.040,64 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,398 Prozent tiefer bei 5.105,13 Punkten, nach 5.125,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.105,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.036,30 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,609 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 5.101,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5.146,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der STOXX 50 4.522,36 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Bei 5.315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit RELX (+ 2,45 Prozent auf 24,23 GBP), BP (+ 2,13 Prozent auf 5,52 GBP), SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Nestlé (+ 1,55 Prozent auf 78,07 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,46 Prozent auf 31,95 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil National Grid (-7,94 Prozent auf 11,88 GBP), Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Rolls-Royce (-4,78 Prozent auf 11,40 GBP), Rio Tinto (-4,76 Prozent auf 77,66 GBP) und Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 24.013.092 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 511,450 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,77 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net