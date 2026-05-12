STOXX 50 aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im STOXX 50

Index-Performance im Fokus

STOXX 50-Kurs am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,73 Prozent fester bei 5.072,46 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,216 Prozent stärker bei 5.046,52 Punkten, nach 5.035,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.083,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5.033,13 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,018 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Stand von 5.096,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.146,66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.510,14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR), Rio Tinto (+ 4,44 Prozent auf 82,72 GBP), Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF) und BAT (+ 3,73 Prozent auf 48,07 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil RELX (-4,97 Prozent auf 23,33 GBP), SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1.121,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-2,37 Prozent auf 91,26 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,80 Prozent auf 5,71 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 15.704.119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 503,202 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net