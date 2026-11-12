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Kursentwicklung

STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
470.20 EUR 3.20 EUR 0.69 %
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ASML NV
1,373.20 EUR -15.80 EUR -1.14 %
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BP plc (British Petrol)
6.72 EUR -0.09 EUR -1.35 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.28 EUR -0.03 EUR -0.52 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
580.40 EUR 6.60 EUR 1.15 %
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Novartis AG
146.00 EUR 3.32 EUR 2.33 %
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Rio Tinto plc
76.62 EUR -0.17 EUR -0.22 %
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Rolls-Royce Plc
16.41 EUR 0.30 EUR 1.85 %
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Siemens AG
291.05 EUR 14.05 EUR 5.07 %
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Siemens Energy AG
134.36 EUR 2.50 EUR 1.90 %
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UBS
44.32 EUR 0.44 EUR 1.00 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,536.37 EUR 28.38 EUR 0.52 %
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Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,41 Prozent auf 5.530,32 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 5.518,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5.507,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.533,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.518,66 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 2,97 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.340,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.527,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.881,94 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,56 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 4,60 Prozent auf 289,75 EUR), Rolls-Royce (+ 2,79 Prozent auf 13,80 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 579,80 EUR), Allianz (+ 1,77 Prozent auf 471,80 EUR) und Novartis (+ 1,64 Prozent auf 134,92 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-1,22 Prozent auf 63,07 GBP), BP (-0,93 Prozent auf 5,62 GBP), Siemens Energy (-0,87 Prozent auf 131,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 6,27 EUR) und UBS (-0,53 Prozent auf 40,98 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.038.006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 524,554 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2026 verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.11.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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