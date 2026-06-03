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STOXX 50 im Blick

STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50

05.06.26 12:25 Uhr
STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 | finanzen.net

Heute halten sich die Börsianer in Europa zurück.

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Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,02 Prozent fester bei 5.194,50 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 5.196,25 Punkten in den Handel, nach 5.193,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.168,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.205,69 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,088 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5.048,97 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 5.037,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.564,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,79 Prozent nach oben. 5.315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 2,97 Prozent auf 94,35 GBP), SAP SE (+ 2,46 Prozent auf 168,54 EUR), RELX (+ 2,36 Prozent auf 26,44 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,68 Prozent auf 448,60 EUR) und AstraZeneca (+ 1,37 Prozent auf 137,40 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,03 Prozent auf 82,94 CHF), Rio Tinto (-1,63 Prozent auf 77,19 GBP), Siemens Energy (-1,03 Prozent auf 157,84 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 269,90 EUR) und BAT (-0,51 Prozent auf 42,98 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5.612.413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 572,423 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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