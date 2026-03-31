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STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag

24.04.26 12:25 Uhr
STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag | finanzen.net

Das macht der STOXX 50 am Freitagmittag.

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Der STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr 0,59 Prozent auf 5.040,92 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,244 Prozent tiefer bei 5.058,27 Punkten, nach 5.070,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5.058,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.028,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der STOXX 50 noch bei 4.842,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.058,98 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.339,78 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), BAT (+ 3,20 Prozent auf 43,41 GBP), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 186,02 EUR), BP (+ 1,28 Prozent auf 5,78 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,28 Prozent auf 33,36 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-2,90 Prozent auf 140,72 GBP), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1.367,20 EUR), Airbus SE (-2,33 Prozent auf 164,20 EUR), Richemont (-2,06 Prozent auf 147,65 CHF) und Rolls-Royce (-1,89 Prozent auf 11,38 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4.422.515 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 481,695 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,63 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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