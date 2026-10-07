STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 mittags

Kursentwicklung

07.10.26 12:25 Uhr

Der STOXX 50 verliert am dritten Tag der Woche an Boden.

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,72 Prozent auf 5.296,45 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,111 Prozent schwächer bei 5.328,96 Punkten, nach 5.334,87 Punkten am Vortag.

Bei 5.328,96 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.290,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 0,491 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5.432,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.421,43 Punkte. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 4.749,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,84 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF), BP (+ 1,00 Prozent auf 5,67 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 26,61 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,74 Prozent auf 36,78 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen HSBC (-3,02 Prozent auf 14,28 GBP), Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), Barclays (-2,02 Prozent auf 4,38 GBP), Siemens Energy (-2,01 Prozent auf 144,48 EUR) und Siemens (-1,95 Prozent auf 273,55 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.550.613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 638,329 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net