DAX24.860 -0,2%Est506.022 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 -0,7%Nas25.839 +2,0%Bitcoin68.813 -0,7%Euro1,1769 +0,2%Öl98,80 -3,1%Gold4.730 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- TUI, Fortinet, Amazon, Infineon, SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Zalando-Aktie mit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Zalando-Aktie mit Buy
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
STOXX 50-Marktbericht

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

07.05.26 12:25 Uhr
STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Abgaben | finanzen.net

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
390,40 EUR -3,70 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.321,80 EUR 11,60 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
49,78 EUR -0,98 EUR -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
93,44 EUR 0,15 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6,29 EUR -0,09 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,98 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
513,60 EUR -11,80 EUR -2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29,52 EUR -1,16 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.400,00 EUR -27,40 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
159,45 CHF 3,70 CHF 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
90,42 EUR 1,05 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
14,80 EUR -0,07 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,48 EUR -0,52 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
269,70 EUR 0,25 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
71,29 EUR 0,36 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5.159,5 PKT -13,9 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 5.162,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,050 Prozent auf 5.175,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5.173,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5.161,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.190,83 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4.906,33 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.130,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 4.435,87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,14 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,05 Prozent auf 158,95 CHF), Rio Tinto (+ 1,05 Prozent auf 78,01 GBP), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 269,90 EUR), Rolls-Royce (+ 0,51 Prozent auf 12,86 GBP) und UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 71,29 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil RELX (-6,17 Prozent auf 24,63 GBP), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1.403,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,12 Prozent auf 31,44 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 512,80 EUR) und BAT (-1,69 Prozent auf 43,16 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.154.983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 473,679 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,93 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
10:26Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:51Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:51Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
10:26Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
05.05.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen