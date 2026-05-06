STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Abgaben

STOXX 50-Marktbericht

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 5.162,31 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,050 Prozent auf 5.175,93 Punkte an der Kurstafel, nach 5.173,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5.161,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.190,83 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der STOXX 50 mit 4.906,33 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.130,92 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Stand von 4.435,87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,14 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 2,05 Prozent auf 158,95 CHF), Rio Tinto (+ 1,05 Prozent auf 78,01 GBP), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 269,90 EUR), Rolls-Royce (+ 0,51 Prozent auf 12,86 GBP) und UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 71,29 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil RELX (-6,17 Prozent auf 24,63 GBP), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1.403,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,12 Prozent auf 31,44 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,06 Prozent auf 512,80 EUR) und BAT (-1,69 Prozent auf 43,16 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4.154.983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 473,679 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,93 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,23 Prozent.

Redaktion finanzen.net