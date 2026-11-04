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STOXX 50-Performance im Blick

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag in Grün

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Mittwochmittag in Grün

STOXX 50-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,367.20 EUR -25.60 EUR -1.84 %
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AstraZeneca PLC
164.30 EUR -0.65 EUR -0.39 %
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Barclays plc
5.12 EUR 0.05 EUR 1.03 %
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BP plc (British Petrol)
7.07 EUR -0.01 EUR -0.17 %
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HSBC Holdings plc
15.48 EUR 0.37 EUR 2.48 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.30 EUR 0.27 EUR 4.55 %
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London Stock Exchange (LSE)
113.00 EUR 1.00 EUR 0.89 %
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Rheinmetall AG
985.00 EUR -19.80 EUR -1.97 %
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Siemens AG
274.85 EUR 5.30 EUR 1.97 %
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Siemens Energy AG
126.46 EUR -3.28 EUR -2.53 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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UniCredit S.p.A.
77.23 EUR 1.93 EUR 2.56 %
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Unilever PLC
57.97 EUR -0.03 EUR -0.05 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,437.88 EUR 76.91 EUR 1.43 %
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Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1,37 Prozent auf 5.434,62 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,171 Prozent fester bei 5.370,14 Punkten in den Handel, nach 5.360,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5.370,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.434,79 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,935 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.298,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.505,78 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.763,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 9,63 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 4,55 Prozent auf 13,15 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 4,08 Prozent auf 6,27 EUR), Barclays (+ 3,86 Prozent auf 4,36 GBP), UBS (+ 3,57 Prozent auf 40,88 CHF) und UniCredit (+ 2,56 Prozent auf 77,23 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-1,67 Prozent auf 988,00 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 128,64 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,80 Prozent auf 93,78 GBP), Unilever (-0,65 Prozent auf 48,26 GBP) und AstraZeneca (-0,54 Prozent auf 136,86 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.054.673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 542,669 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 7,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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