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STOXX 50-Marktbericht

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben

Heute halten sich die Anleger in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
80.68 EUR -4.42 EUR -5.19 %
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ASML NV
1,458.00 EUR -51.00 EUR -3.38 %
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AstraZeneca PLC
150.35 EUR 4.35 EUR 2.98 %
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Barclays plc
5.12 EUR 0.00 EUR 0.02 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
52.32 EUR 2.00 EUR 3.97 %
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BP plc (British Petrol)
7.26 EUR -0.02 EUR -0.21 %
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Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.62 EUR 2.45 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.10 EUR -0.02 EUR -0.39 %
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London Stock Exchange (LSE)
99.04 EUR 0.04 EUR 0.04 %
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Novartis AG
133.16 EUR 2.12 EUR 1.62 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
32.70 EUR -0.46 EUR -1.39 %
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Rio Tinto plc
79.08 EUR -3.03 EUR -3.69 %
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Siemens AG
266.65 EUR -7.70 EUR -2.81 %
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Siemens Energy AG
130.76 EUR -4.52 EUR -3.34 %
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UniCredit S.p.A.
75.00 EUR -1.70 EUR -2.22 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,364.19 EUR 10.57 EUR 0.2 %
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Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 5.345,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,175 Prozent auf 5.344,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.353,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5.316,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.360,39 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,613 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.295,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.385,69 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 4.737,36 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,50 Prozent auf 86,92 GBP), RELX (+ 3,42 Prozent auf 28,70 GBP), BAT (+ 3,40 Prozent auf 44,05 GBP), AstraZeneca (+ 3,28 Prozent auf 127,04 GBP) und Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,26 Prozent auf 75,52 CHF), Rio Tinto (-3,15 Prozent auf 67,05 GBP), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und UniCredit (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12.540.481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 581,827 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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