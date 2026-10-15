STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben
Heute halten sich die Anleger in Europa zurück.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 5.345,38 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,175 Prozent auf 5.344,27 Punkte an der Kurstafel, nach 5.353,62 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5.316,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.360,39 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,613 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.295,41 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.385,69 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 15.10.2025, den Stand von 4.737,36 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,83 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 3,50 Prozent auf 86,92 GBP), RELX (+ 3,42 Prozent auf 28,70 GBP), BAT (+ 3,40 Prozent auf 44,05 GBP), AstraZeneca (+ 3,28 Prozent auf 127,04 GBP) und Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,26 Prozent auf 75,52 CHF), Rio Tinto (-3,15 Prozent auf 67,05 GBP), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und UniCredit (-2,22 Prozent auf 75,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12.540.481 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 581,827 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,13 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,35 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: nito / Shutterstock.com