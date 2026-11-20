STOXX 50-Kursentwicklung

Der STOXX 50 verliert am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag gibt der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,96 Prozent auf 5.238,07 Punkte nach. In den Handel ging der STOXX 50 0,609 Prozent tiefer bei 5.256,50 Punkten, nach 5.288,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.256,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.232,31 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 5,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.347,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.460,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.732,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,67 Prozent nach oben. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,61 Prozent auf 44,17 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 26,36 EUR), Unilever (+ 1,22 Prozent auf 48,43 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR) und Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 85,35 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 121,68 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 66,10 CHF), Siemens (-2,88 Prozent auf 259,20 EUR), Rolls-Royce (-2,56 Prozent auf 12,92 GBP) und Airbus SE (-2,16 Prozent auf 193,94 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.420.731 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 485,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,88 erwartet. Mit 7,31 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net