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STOXX 50-Entwicklung

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der STOXX 50 performt derzeit positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,607.40 EUR 9.40 EUR 0.59 %
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BP plc (British Petrol)
6.95 EUR 0.06 EUR 0.86 %
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Deutsche Telekom AG
24.71 EUR -2.29 EUR -8.48 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.13 EUR -0.02 EUR -0.24 %
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London Stock Exchange (LSE)
102.40 EUR 0.40 EUR 0.39 %
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National Grid plc
13.56 EUR 0.04 EUR 0.33 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.91 EUR -0.03 EUR -0.04 %
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Novartis AG
127.66 EUR 0.86 EUR 0.68 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31.14 EUR 0.68 EUR 2.23 %
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Rheinmetall AG
936.30 EUR -3.30 EUR -0.35 %
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SAP SE
191.38 EUR 2.26 EUR 1.20 %
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Siemens AG
272.65 EUR 7.75 EUR 2.93 %
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UBS
42.03 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,305.21 EUR 45.52 EUR 0.87 %
News | Analysen

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,04 Prozent auf 5.314,40 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,214 Prozent stärker bei 5.270,94 Punkten, nach 5.259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.321,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5.270,94 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,153 Prozent. Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 5.337,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.385,09 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 4.767,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Bei 5.572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 3,93 Prozent auf 26,97 GBP), SAP SE (+ 3,28 Prozent auf 190,68 EUR), Siemens (+ 2,74 Prozent auf 271,50 EUR), UBS (+ 2,34 Prozent auf 39,74 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,96 Prozent auf 86,36 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Deutsche Telekom (-6,82 Prozent auf 25,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Nestlé (-0,12 Prozent auf 75,91 CHF), Rheinmetall (-0,02 Prozent auf 934,70 EUR) und National Grid (+ 0,01 Prozent auf 11,53 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9.477.139 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 620,600 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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