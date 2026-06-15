STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 freundlich

STOXX 50-Kursentwicklung

STOXX 50-Handel am Mittag.

Um 12:09 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,79 Prozent auf 5.337,09 Punkte an. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,083 Prozent auf 5.299,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5.295,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.338,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.299,68 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.047,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.996,73 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.06.2025, den Stand von 4.527,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,66 Prozent. Bei 5.351,84 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2,94 Prozent auf 13,98 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 159,64 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1.174,00 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (-0,05 Prozent auf 120,16 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,00 Prozent auf 30,81 GBP), Roche (+ 0,00 Prozent auf 326,10 CHF), National Grid (+ 0,10 Prozent auf 12,10 GBP) und Rio Tinto (+ 0,24 Prozent auf 79,43 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 5.515.560 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie hat mit 7,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net