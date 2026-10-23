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STOXX 50-Performance im Fokus

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Der STOXX 50 verliert am Freitagnachmittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,397.60 EUR 9.60 EUR 0.69 %
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Barclays plc
4.79 EUR -0.18 EUR -3.54 %
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BP plc (British Petrol)
7.61 EUR 0.23 EUR 3.08 %
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Deutsche Telekom AG
25.31 EUR -0.79 EUR -3.03 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.78 EUR -0.08 EUR -1.33 %
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London Stock Exchange (LSE)
111.65 EUR 1.65 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
1,017.20 EUR 3.40 EUR 0.34 %
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Richemont
175.50 EUR -12.00 EUR -6.40 %
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Rolls-Royce Plc
14.22 EUR -0.74 EUR -4.93 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.35 EUR 1.70 EUR 3.64 %
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Siemens AG
255.95 EUR -0.05 EUR -0.02 %
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Siemens Energy AG
118.04 EUR -3.54 EUR -2.91 %
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Unilever PLC
58.94 EUR -0.42 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,300.09 EUR -48.02 EUR -0.9 %
News | Analysen

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0,96 Prozent schwächer bei 5.296,76 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,123 Prozent auf 5.354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5.348,11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.354,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.296,40 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.352,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 5.377,33 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 4.786,47 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,85 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 2,91 Prozent auf 6,30 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,67 Prozent auf 39,93 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,55 Prozent auf 95,18 GBP), Unilever (+ 0,36 Prozent auf 49,94 GBP) und Rheinmetall (+ 0,18 Prozent auf 1.016,80 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rolls-Royce (-6,95 Prozent auf 11,72 GBP), Richemont (-5,51 Prozent auf 162,95 CHF), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), Siemens Energy (-2,85 Prozent auf 118,72 EUR) und Barclays (-2,19 Prozent auf 4,01 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 14.116.618 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 575,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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