STOXX 50-Kursentwicklung

Der STOXX 50 performt derzeit positiv.

Um 15:40 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent auf 5.256,33 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,254 Prozent stärker bei 5.199,31 Punkten in den Handel, nach 5.186,16 Punkten am Vortag.

Bei 5.197,93 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.274,52 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.320,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5.489,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 4.713,52 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,03 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 6,37 Prozent auf 125,86 EUR), Rolls-Royce (+ 4,15 Prozent auf 13,25 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,89 Prozent auf 67,88 CHF), Siemens (+ 3,57 Prozent auf 263,75 EUR) und Rheinmetall (+ 3,24 Prozent auf 715,90 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-2,71 Prozent auf 76,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,58 Prozent auf 5,77 EUR), RELX (-1,48 Prozent auf 29,32 GBP), BAT (-1,18 Prozent auf 43,49 GBP) und Unilever (-1,18 Prozent auf 48,30 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 11.409.845 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Mit 7,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net